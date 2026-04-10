日本マクドナルドはきょう10日より、ハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」を期間限定で販売する。【画像】ハッピーセット「トミカ」救急車やレッカー車も！ハッピーセット「トミカ」は、人気のはたらくクルマや、新型レーシングカー「GR GT3」、マクドナルドオリジナルのバスなどの8種とひみつのおもちゃ1種の全9種をラインアップした。手転がしで遊べるほか、さまざまな仕掛けを楽しめる。「ハッピーセッ