俳優の岡田准一主演、松坂桃李・仲野太賀が共演する映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開）に、上白石萌音が出演していることが発表された。日系アメリカ人役として、全編英語のせりふとタップダンスに挑戦した。【画像】“６８９トリオ”のスーパーティザービジュアル本作は、今から約60年前の1963年、日本人楽曲として初めて全米ビルボードチャートで3週連続1位を獲得した名曲「SUKIYAKI」（「上を向いて歩こう