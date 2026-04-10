チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は、老後に向けて資産を増やすために、生活費のムダを見直して投資資金を生み出す方法を解説します。インデックス投資の資金を捻出する“鬼の節約術”まず初めに、「株式