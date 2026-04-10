女優の加藤ローサ（40）が9日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。高校を卒業した後、上京してから20回以上引っ越していると明かした。タレントの藤本美貴から「ローサさん、凄い沢山引っ越しされているんですよね」と聞かれた加藤は「そうです。1年ちょっとでね、ずっと引っ越したり…」と答えた。藤本が「それは好きで？」と言うと「違う！好きじゃない！」と返答。「国をまたいでの引っ越しも、1年に1