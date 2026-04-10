WBC世界バンタム級2位の那須川天心は11日、注目の世界挑戦者決定戦を行う。相手は同級1位で元世界2階級制覇王者のエストラダ。昨年11月の井上拓真（大橋）戦からの再起戦となる那須川は強敵を相手に敗戦の経験をどう生かすのか。元WBC世界スーパーライト級王者の浜田剛史氏が、展開を予想した。エストラダは、全体の7割といわれるボクサーファイターの中でも、ファイターに近いタイプの選手だ。離れてうまく、打ち合いもできる