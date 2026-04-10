アメリカのトランプ大統領がイランへの軍事作戦に非協力的だとして、NATO＝北大西洋条約機構を批判するなか、NATO事務総長は「アメリカが求めるすべての支援を行っている」と強調しました。NATOのルッテ事務総長は9日、ワシントンで演説し、イランへの軍事作戦をめぐって、「トランプ大統領から加盟国への事前通達はなかった」と説明しました。その結果、アメリカが求める支援への対応が一部の加盟国の間で遅れたことを認めた一方