３月に英国遠征を実施した日本代表のメンバーに招集されながら、怪我で痛恨の辞退となったザンクトパウリのDF安藤智哉が戦線に復帰した。ザンクトパウリの地元メディア『MOPO.de』は４月８日、「少なくとも一つ明るい兆しがあった。ブレッシン監督が発表した通り、安藤は制限なくトレーニングに復帰した。この日本人選手は全てのプログラムをこなし、あらゆる情報によると、試合に出場できる状態にある」と報じた。週末のバ