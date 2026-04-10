【祭典の鼓動】6月11日に地元メキシコが首都に南アフリカを迎えるW杯開幕戦の会場が2年の改修工事を終え、こけら落としの試合が行われた。「アステカ・スタジアム」として知られる舞台で3月28日にメキシコがポルトガルと対戦。C・ロナウドは負傷でポルトガル代表招集を見送られ、試合は0―0で引き分けた。酔った男性客が2階席から転落死する事故や運営面の問題もあった。それでも数々の伝説を生んできた競技場の“リブート”に