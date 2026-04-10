西武園競輪の開設76周年記念「G3第1回平原康多カップ」が2日目を迎える。注目は12Rだ。機動力上位の真杉が主役。ラインの長さも生かして押し切る。穴は九州。＜1＞真杉匠前回よりはいい方に行っているが、もうちょっとです。自力。＜2＞大洞翔平石塚君へ。＜3＞伊藤颯馬韓国人選手との練習が刺激に。自力。＜4＞池田憲昭吉武君へ。＜5＞石塚輪太郎体調面に不安はない。自力。＜6＞平原啓多＜1＞＜7＞