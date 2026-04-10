柏のGK小島が11日のアウェー町田戦を前に後半戦の逆襲を誓った。前半戦は一時、最下位に沈んだが、前節の横浜M戦で今季初の3連勝を飾って復調を遂げた。ロドリゲス監督はご褒美にうなぎを振る舞い、チームは上げ潮ムード。4連勝を懸けた後半戦初戦へ、守護神は「より強固なチームになっていくために弱みを減らして強みに磨きをかけたい」と言う。昨季リーグ2位と躍進した底力で巻き返しを誓う。