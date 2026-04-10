NY株式9日（NY時間15:13）（日本時間04:13） ダウ平均48234.47（+324.55+0.68%） ナスダック22802.63（+167.64+0.74%） CME日経平均先物56700（大証終比：+390+0.69%） 欧州株式9日終値 英FT100 10603.48（-5.40-0.05%） 独DAX 23806.99（-273.64-1.14%） 仏CAC40 8245.80（-18.07-0.22%） 米国債利回り 2年債 3.779（-0.006） 10年債 4.291（+0.000） 30年債 4.897（