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アッパーオーストリア・レディース・リンツ 大会期間：2026年4月6日～2026年4月12日 開催地：オーストリア リンツ コート：クレー（赤土/室内） 結果：[ジャン シューアイ / ソラナ チルステア] 2 - 0 [リュドミラ サムソノワ / 加藤 未唯] 試合の詳細データはこちら≫ アッパーオーストリア・レディース・リンツ第4日がオーストリア リンツ