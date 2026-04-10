開催：2026.4.10 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 8 - 1 [レッズ] MLBの試合が10日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレッズが対戦した。 マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するレッズの先発投手はレット・ラウダーで試合は開始した。 1回裏、3番 アグスティン・ラミレス 4球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラ