Snow Manの目黒蓮と桜田ひよりが出演する王子ネピアのテレビCM・第3弾「ネピア営業目黒くん 森を育てる篇」が、4月20日より全国でOAされることが決定。同日より、プレゼントキャンペーンも実施される。【写真】目黒蓮＆桜田ひより営業の先輩・後輩に！王子ネピア新CM「ネピア営業目黒くん 森を育てる篇」2種今回の新CMは、ネピアの営業担当として目黒と桜田が奮闘するシリーズの第3弾。本編では、ネピア営業担当の2人が公