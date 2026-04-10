【10R】昨年8月の川崎で特昇に成功した谷内健太が、その後のS級でも各地で旋風を巻き起こしている。持ち点も106.81まで押し上げ、トップスピード、地脚ともに文句なし。当地は初挑戦となるが「状態は変わらない。迷わず自力です」と話した。マークする菅原は「谷内君の番手を回るのはもちろん初めて。食い下がりたいね」とやる気。別線から薦田と浮島が反撃するが、10場所連続で予選をクリアしている谷内には逆らえない。谷