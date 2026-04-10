アメリカのNATO（北大西洋条約機構）の離脱論が強まる中、NATOのルッテ事務総長は、アメリカの役割が「絶対に必要だ」と強調しました。9日、アメリカ・ワシントンで演説したルッテ氏は、NATOにおいて「アメリカのリーダーシップは絶対に必要だ」と述べました。また、トランプ大統領が不満を示しているイラン攻撃の際の各国の対応については「一部の同盟国はやや対応が遅かった」と認めた一方、現在では「アメリカの要請を全て実行