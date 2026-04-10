【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師「Lemon」が、4月10日発表の最新「オリコン週間音楽ランキング」において、 CDシングル50万枚、デジタルシングル50万ダウンロード、ストリーミング累積再生数5億回という、オリコン史上初の“トリプル5”の快挙を達成した。 ■CDシングル50万枚、デジタルシングル50万DL、ストリーミング累積再生数5億回を記録 「Lemon」は、2018年に放送されたTBS系金曜