【漫画】「16歳で帰らなくなった弟」を読む【漫画】本編を読む深夜11時56分、1台のバイクが右折車と衝突した。数十メートルも吹き飛ばされたバイクと、道路に残された長いブレーキ痕。16歳という若さでこの世を去った弟と、同乗していた少女。悲劇はそれだけにとどまらず、加害者の虚偽の証言や、閉鎖的な街でささやかれる心ないうわさ話が、残された家族の心を激しく切り刻んでいく。第1話「4人家族だった時のこと」02第1話「4人