中国商務部の何亜東報道官は4月9日の定例記者会見で、記者から「米国のグリア通商代表が中国側と実務レベルの対話を展開すると報じられているが、引き続きレアアースの輸出規制を延長することについて何か議論や計画はあるか」との質問を受けました。何報道官は、「中国は2025年10月9日に発表した関連する輸出規制などの措置を、マレーシアのクアラルンプールで行った中米経済貿易協議での合意に基づき、2026年11月10日まで実施を