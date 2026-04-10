新潟アルビレックスBBは11日から最下位の三重とホーム最後の2連戦に臨む。9日は弥彦体育館で実戦練習などを実施。PFムトンボ・ジャン・ピエール（23）は攻守で勝利に貢献する。5日の品川戦は64―74で敗れた。ムトンボは「品川戦は自分のディフェンスがうまくいかなかった。ポジション取りが悪かったり」と反省。映像で自身の動きなどを確認した。下位の品川に負けたことでプレーオフ準々決勝のホーム開催ができる4位・岡山と