J2新潟は12日に敵地で高知と対戦する。西A組4位で折り返した特別大会の後半9試合のスタートとなる一戦で、ドリブルを武器とするMFシマブク・カズヨシ（26）が“いい守備からのいい攻撃”を体現する。プレスのスイッチ役として苦手としている守備でも貢献し、カウンターからチームとして3試合ぶりとなる得点に絡む。3月から出番を増やし、最近は5試合連続で出場中のシマブク。現在、意識して向上に取り組んでいるのが「苦手」と