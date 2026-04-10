シンガー・ソングライター米津玄師のヒット曲「Ｌｅｍｏｎ」が、１３日付のオリコン週間ストリーミングランキングで累積再生回数５億回を突破した。これによって、ＣＤシングル５０万枚、デジタルシングル５０万ダウンロード（ＤＬ）、ストリーミング累計再生回数５億回というオリコン史上初となる“トリプル５”の快挙を達成した。「Ｌｅｍｏｎ」はＴＢＳ系金曜ドラマ「アンナチュラル」（２０１８年）の主題歌。米津の書き