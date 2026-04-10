9人組グループ・Snow Manの目黒蓮と俳優・桜田ひよりが、王子ネピア「ネピア ティシュ」「ネピア トイレットロール」のイメージキャラクターとして出演する新テレビCM「ネピア営業目黒くん 森を育てる篇」が20日から放送開始される。【全身カット】足長すぎ！ゴージャスな雰囲気漂う目黒蓮同CMはネピアの営業担当として目黒と桜田が奮闘する好評シリーズの第3弾。本編では、ネピア営業担当の2人が公園で出会った女の子から「テ