米津玄師がドラマ『アンナチュラル』（TBS系）の主題歌として書き下ろした「Lemon」が、10日発表の最新「オリコン週間音楽ランキング」において、オリコン史上初となるトリプル5（CDシングル50万枚・デジタルシングル50万ダウンロード・ストリーミング累積再生数5億回）を達成した。【動画】次々と記録を達成していく米津玄師「Lemon」MV「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、