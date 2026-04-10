最新の「オリコン週間ランキング」が発表され、シンガー・ソングライターの米津玄師の「Lemon」が史上初の“トリプル5”を達成した。TBS系「アンナチュラル」の主題歌として書き下ろされた同楽曲は、18年2月12日に配信が開始され、同3月19日付の「オリコン週間デジタルシングルランキング」で50万ダウンロードを突破。その後、19年4月1日付の「オリコン週間シングルランキング」でCDシングルの累積売り上げが50万枚を超えた。そし