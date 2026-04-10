NY株式9日（NY時間14:12）（日本時間03:12） ダウ平均48223.64（+313.72+0.65%） ナスダック22766.86（+131.87+0.58%） CME日経平均先物56745（大証終比：+435+0.77%） 欧州株式9日終値 英FT100 10603.48（-5.40-0.05%） 独DAX 23806.99（-273.64-1.14%） 仏CAC40 8245.80（-18.07-0.22%） 米国債利回り 2年債 3.771（-0.015） 10年債 4.281（-0.010） 30年債 4.893（