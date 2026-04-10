10日午前3時30分ごろ、大阪府で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は大阪府北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、大阪府の枚方市です。【各地の震度詳細】■震度1□大阪府枚方市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新