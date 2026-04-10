福岡市中央区のみずほPayPayドームで9日、プロ野球の試合を観戦中の客同士がたばこの臭いをめぐって口論となり、前の座席にいた男性の背中を蹴った疑いで62歳の男が逮捕されました。暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは福岡市南区弥永団地の無職・山下英久容疑者（62）です。警察の調べによりますと山下容疑者は、福岡市中央区地行浜のみずほPayPayドームで9日、プロ野球・福岡ソフトバンクホークスと埼玉西武ライ