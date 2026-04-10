陸上自衛隊の自衛官の男が9日、盗み目的で佐賀市の空き家に侵入したとして逮捕されました。警察の調べに対し男は「何も言いたくありません」と黙秘しています。邸宅侵入と窃盗未遂の疑いで9日に逮捕されたのは熊本市北区の陸上自衛隊・北熊本駐屯地に所属する陸士長・黒川空輝容疑者（22）です。警察によりますと黒川容疑者はことし1月、すでに逮捕されている別の男とともに、盗み目的で佐賀市水ヶ江の空き家に侵入した疑いです。