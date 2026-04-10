春の訪れとともに、クローゼットへ真っ先に取り入れたい「イエロー」。今【ZARA（ザラ）】では、大人の装いに馴染みそうな、絶妙なトーンのイエローアイテムが豊富に揃っています。パッと目を惹く華やかな色味ながら、素材感やディテールにより甘くなりすぎず、ヘルシーに着こなせそうなのが魅力です。今回は一点投入するだけでコーディネートがサマになる、今季注目の「優秀トッ