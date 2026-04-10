福岡市博多区で9日、コンビニエンスストアの駐車場に長時間止めた車の中にいた男が、酒気帯び運転と無免許の疑いで逮捕されました。警察によりますと9日午前、福岡市博多区大博町のコンビニエンスストアの関係者から「駐車場で長時間車が駐車されていて運転手が寝ている」と110番通報がありました。駆けつけた警察官が車に乗っていた男から話を聞こうとした際、酒の臭いがしたため、呼気を調べたところ基準値を超えるアルコー