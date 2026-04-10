ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜深1：00）では、23日深夜放送に劇団ひとりをゲストに迎え「こんなエロい新生活はイヤだ！」を届ける。【写真】なんだかんだ仲良し？小競り合いを繰り広げる岡村と出川およそ2年半ぶりのゲスト出演となる劇団ひとり。劇団ひとり×ナインティナインといえば、過去にも深夜ラジオの限界に挑戦した、さまざまなトークが展開されてきた。恒例企画となっている