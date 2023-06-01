NY株式9日（NY時間13:11）（日本時間02:11） ダウ平均48283.94（+374.02+0.78%） ナスダック22816.73（+181.74+0.80%） CME日経平均先物56720（大証終比：+410+0.72%） 欧州株式9日終値 英FT100 10603.48（-5.40-0.05%） 独DAX 23806.99（-273.64-1.14%） 仏CAC40 8245.80（-18.07-0.22%） 米国債利回り 2年債 3.756（-0.029） 10年債 4.264（-0.028） 30年債 4.867（