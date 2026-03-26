国際サッカー連盟(FIFA)が日本時間10日未明、北中米ワールドカップ担当審判員を発表し、日本から荒木友輔主審(39)と三原純副審(44)の2人が選出された。日本人審判員がW杯担当リストに入るのは8大会連続となる。荒木氏は2014年にJ3主審デビューを飾ると翌年にJ2主審に昇格。16年にJ1主審デビューを果たし、ここまでJ1通算159試合で笛を吹いている。17年からは国際審判員に登録され、23年のU-20ワールドカップでは2試合で主審を