◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）１３年連続１５度目の出場となる２０２１年覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は前半をバーディーなし、１ボギーの１オーバーで折り返した。１番はピン奧８メートル強からタッチを合わせ、パー発進。２番、３番もお先の２パットでパーを重ねた。５番はティーショットを左バンカーに入れ、