■マスターズ2026 1日目（日本時間9〜10日、米・ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC 7565ヤード・パー72）米男子ゴルフのメジャー今季初戦「マスターズ」が開幕した。2021年以来となる5年ぶり2度目の優勝を目指す松山英樹（34、LEXUS）は前半9ホールを終えて、ノーバーディー、1ボギーの1オーバーで後半へ入った。6番と7番はパーをセーブした松山。8番パー5で第2打をグリーン手前まで運び、3打目でグリーンに乗せ、バーディチャ