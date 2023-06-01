◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）は２バーディー、６ボギー、４ダブルボギーの１２オーバー８４でホールアウトした。２番パー５で６メートルを沈めて初バーディーを奪ったが、直後の３番で４オン２パットのダブルボギーを喫した。その後もショットの精彩を欠き、思うようにグリーンを捉え