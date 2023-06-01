10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比410円高の5万6720円と急騰。日経平均株価の現物終値5万5895.32円に対しては824.68円高。出来高は9827枚となっている。 TOPIX先物期近は3784.5ポイントと前日比32ポイント高、TOPIXの現物終値比は43.03ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56720