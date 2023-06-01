大阪狭山市の路上で4歳の男の子が軽乗用車の下敷きになり死亡した事故で、車を運転していた女が現行犯逮捕されました。 過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、大阪狭山市の無職・上西恒子容疑者（68）です。 警察によりますと、9日午後5時前、大阪市狭山市池尻中の路上で、上西容疑者が運転していた軽乗用車がペダルのない2輪車に乗っていた4歳の男の子と衝突したということです。 男の子は車の下敷きとなり、病