【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は９日、親イラン勢力ヒズボラの武装解除を焦点にレバノンとの和平関係の構築を目指し、直接交渉を開始すると表明した。米国とイランが２週間の停戦に合意した中で、イスラエルはヒズボラへの攻撃を続行していた。しかし、イランの反発で合意が破談になりかねず、米国の圧力でイスラエルは方針の転換を迫られたとみられる。ネタニヤフ氏は声明で「レバノンが