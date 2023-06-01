NY株式9日（NY時間12:05）（日本時間01:05） ダウ平均48157.02（+247.10+0.52%） ナスダック22813.38（+178.39+0.79%） CME日経平均先物56640（大証終比：+330+0.58%） 欧州株式9日GMT16:05 英FT100 10603.48（-5.40-0.05%） 独DAX 23806.99（-273.64-1.14%） 仏CAC40 8245.80（-18.07-0.22%） 米国債利回り 2年債 3.748（-0.037） 10年債 4.266（-0.026） 30年債 4.8