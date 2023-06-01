先ほどからドル円が１５８円台に急速に伸び悩む動きが見られている。米株式市場にも買いが入り、ダウ平均がプラスに転じている。 イスラエルがレバノンとの直接交渉に合意したとのニュースに反応しているようだ。イスラエルのネタニヤフ首相が、レバノンとの直接協議に合意したと表明。「レバノン側が繰り返し直接交渉の開始を求めてきたことを踏まえ、できるだけ早期に直接交渉を開始するよう内閣に指示した」と述べ