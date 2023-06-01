9日午後、大阪府大阪狭山市で、ペダルがない自転車に乗っていた4歳の男の子が車と衝突し、死亡しました。9日午後5時前、大阪狭山市池尻中の住宅街の路上で、「車と自転車の事故で子どもが車の下敷きになっている」と通行人から消防に通報がありました。警察によりますと、ペダルがない自転車に乗っていた4歳の男の子が、左折しようとしていた軽乗用車と衝突し、車の下敷きになったということです。男の子は意識不明の状態で病院に