◇インターリーグドジャース3─4ブルージェイズ （2026年4月8日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）は8日（日本時間9日）、ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で出場し、勝敗は付かなかったが6回4安打1失点（自責点0）と好投した。メジャー初対戦の岡本和真内野手（29）を今季自己最速100・1マイル（約161キロ）で空振り三振など圧倒。現在メジャー最長の28回2/3連続自責点0で、打者でも現在メジャー最長の連続試