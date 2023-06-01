◇サザン・リーグ2Aノックスビル8―72Aロケットシティー（2026年4月8日ノックスビル）右膝痛で開幕から負傷者リスト入りしているカブスの鈴木は、傘下2Aノックスビルの一員としてロケットシティー戦に「2番・DH」で臨み、見逃し三振、四球の2打席で交代した。これが最後のリハビリ出場になるとみられる。5試合で14打数6安打の打率・429と順調で、10日（日本時間11日）の本拠地でのパイレーツ戦でメジャー復帰する予