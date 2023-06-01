◇ア・リーグホワイトソックス3―5オリオールズ（2026年4月8日シカゴ）ホワイトソックスの村上は3回に二塁内野安打で4試合ぶりの安打を記録した。安打はこの1本に終わり、チームはブルージェイズ相手に同一カード3連勝後に、手痛い同3連敗。「まだ始まったばかりですし、課題はしっかりつぶしていきたい」と気を引き締めた。敵軍には、ヤクルト時代に同僚だったスアレスが在籍。この3連戦での対決はなかったが「メジャ