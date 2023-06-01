◇インターリーグブルージェイズ 4―3ドジャース（2026年4月8日トロント）ブルージェイズの岡本は大谷の前に3打席とも凡退して3試合ぶりの無安打に終わり、4回の三塁守備では今季2個目の失策を犯した。ぼてぼてのゴロを処理した際に一塁への送球が乱れた。今カードは合計12打数3安打。それでも相手のロバーツ監督は「ベストの姿は見られなかったかもしれないけど、いい選手だと思う。シーズンを通していい成績を残すは