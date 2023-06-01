４月９日午後、大阪市東住吉区の集合住宅の一室で１人の女性の遺体が見つかりました。警察はこの部屋に住む５３歳の男を死体遺棄の疑いで逮捕しました。 死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、大阪市東住吉区に住む無職・武良朋裕容疑者（５３）です。 警察によりますと、武良容疑者は母親の遺体を約4か月間にわたり、室内に遺棄した疑いがもたれています。 今月８日、東住吉区役所から「武良親子と連絡が取れないので、安否確認を