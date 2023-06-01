◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）プロ初勝利を飾った茨木秀俊投手（21）の父・幸雄さん（56）が9日、スポニチ本紙に特別手記を寄せた。幸雄さんは札幌市内の自宅でテレビ観戦し、記念星を見届けた。高卒4年目で待望の1勝を挙げた息子の素顔を明かした。初勝利おめでとう！1イニングごとに、ドキドキでした。同期入団の森下くんのホームランはもう、ばんざーい！って（笑い）。さすがですね。ありがと