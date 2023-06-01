◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神・佐藤輝が、森下の先制弾に続いて左翼線二塁打で、大山の適時打につなげた。リーグトップとなる今季6本目の二塁打。展開的にも大きな追加点に絡み「追い込まれていたんでね。しっかりいい対応ができたと思います」と手応え。「チャンスがあったので走って良かった」と2回には今季初盗塁、4回にも二塁から生還し、体はいい状態で動けている。「粘りながらまとめ